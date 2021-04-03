«Тампа» победила «Детройт», россияне очков не набрали

Российский голкипер отразил 25 бросков по своим воротам из 26-и, что составило 96,15%.
НХЛ. Регулярный чемпионат.
Центральный дивизион.
«Тампа-Бэй Лайтнинг» - «Детройт Ред Уингз» – 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)
Голы: 1:0 – Колтон (Боргман, Жозеф), 4:07
Российский голкипер отразил 25 бросков по своим воротам из 26-и, что составило 96,15%.
НХЛ. Регулярный чемпионат.
Центральный дивизион.
«Тампа-Бэй Лайтнинг» - «Детройт Ред Уингз» – 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)
Голы: 1:0 – Колтон (Боргман, Жозеф), 4:07
2:0 – Пойнт (Хедман, Палат), 7:26
2:1 – Эрни (Нильсен), 44:00
Вратари: Василевский - Грайсс