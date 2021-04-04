«Нэшвилл» на своем льду обыграл «Чикаго»

В регулярном чемпионате НХЛ «Нэшвилл» одержал домашнюю победу в матче против «Чикаго» с результатом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).

На шестой минуте в большинстве счет открыл Эели Толванен, на 31-й Колтон Сиссонс реализовал буллит, а на 50-й автором гола стал Люк Кунин.

В матче приняли участие два российских хоккеиста. За «Нэшвилл» сыграл нападающий Яков Тренин, а за «Чикаго» – защитник Никита Задоров.

Финский вратарь «хищников» Юусо Сарос отыграл «на ноль», отразив 40 бросков по своим воротам.

«Предаторз» занимают четвертое место в Центральном дивизионе, одержав семь побед в последних восьми встречах. У «Нэшвилла» 41 очко после 39 игр.