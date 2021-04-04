Василевский оформил 13-ю домашнюю победу подряд среди голкиперов

В регулярном чемпионате НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Детройт Ред Уингз» со счетом 2:1.

Примечательно, что для голкипера «Тампы-Бэй» Андрея Василевского эта домашняя победа стала 13-й подряд. Россиянин отразил 25 бросков из 26. Серия побед вратаря стала рекордной с сезона 1978/79, когда Кен Драйден одержал с «Монреаль Канадиенс» 12 «викторий».

Рекордом же является серия Жиля Гилберта за «Бостон Брюинз» в сезоне 1973/74 - 16 игр.

Напомним, что Василевский выступает за «Лайтнинг» с 2014 года.