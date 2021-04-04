«Даллас» обыграл «Каролину», у Свечникова показатель полезности »-1»

В регулярном чемпионате НХЛ «Каролина» дома уступила «Далласу» со счетом 2:3.
В составе «Старз» отличились Эндрю Кольяно, Джейми Бенн и Таннер Керо. Нападающий Александр Радулов и голкипер Антон Худобин встречу пропускали. Форвард Денис Гурьянов результативными действиями не отметился.
«Харрикейнз» ответили шайбами Даги Хэмилтона и Хейдн Флери. Нападающий Андрей Свечников завершил матч с показателем полезности «-1».
Следующая встреча между командами пройдет 5 апреля в 02.00 (мск).
источник: «Советский спорт»