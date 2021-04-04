«Рейнджерс» проиграл «Баффало», Панарин набрал 451-е очко в НХЛ и был признан первой звездой матча

В регулярном чемпионате НХЛ «Баффало Сэйбрз» дома оказался сильнее «Нью-Йорк Рейнджерс». Матч завершился победой «Сэйбрз» в серии буллитов - 3:2.

Победный бросок совершил Тейдж Томпсон, также у победителей в основное время игры отличились Кейси Миттельштадт и Виктор Олофссон.

В составе «Рейнджерс» дублем отметился форвард Артемий Панарин, при этом не реализовав послематчевый буллит. Теперь на счету россиянина 35 (10+25) очков в сезоне и 451 балл за всю карьеру в НХЛ. Виталий Кравцов, дебютировавший в этом матче, и Павел Бучневич очков не набрали. На счету вратаря Игоря Шестеркина 27 отраженных бросков из 29.

В следующем матче «Рейнджерс» дома примет «Питтсбург», а «Баффало» отправится в гости к «Нью-Джерси». Обе встречи состоятся 7 апреля.