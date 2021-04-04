«Айлендерс» обыграли «Филадельфию», Сорокин отразил 30 бросков

В регулярном чемпионате НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» в серии буллитов переиграл «Филадельфию Флайерз» - 3:2.
Победный бросок оформил Мэтью Барзал. В основное время матча по дублю оформили нападающий «Айлендерс» Энтони Бовиллье и форвард «Флайерз» Клод Жиру.
Российский голкипер ньюйоркцев Илья Сорокин отразил 30 бросков из 32 и был признан третьей звездой игры. Защитник «Филадельфии» Иван Проворов очков не набрал.
В следующем матче «Айлендерс» дома примет «Вашингтон» (7 апреля), а «Флайерз» сыграет в гостях с «Бостоном» (5 апреля).
источник: «Советский спорт»