«Оттава» победила «Монреаль», Дадонов признан первой звездой матча

В регулярном чемпионате НХЛ «Монреаль Канадиенс» дома потерпел поражение от «Оттава Сенаторз» со счетом 3:6.

В составе гостей отличились Евгений Дадонов (2), Брэди Ткачук, Дрейк Батерсон, Коннор Браун и Артем Анисимов, на счету которого также две голевые передачи. После этого матча у Дадонова стало 14 (11+3) очков в сезоне, на счету Анисимова - 7 (3+4). Дадонов был признан первой звездой матча, а Анисимов третьей.

У «Канадиенс» забивали Джош Андерсон (2) и Тайлера Тоффоли.

В следующей игре «Оттава» отправится в гости к «Виннипегу», а «Монреаль» дома сыграет с «Эдмонтоном».Обе встречи пройдут 6 апреля.