«Сан-Хосе» переиграл «Лос-Анджелес», Кныжов отметился голевой передачей

В регулярном чемпионате НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» дома потерпел поражение от «Сан-Хосе Шаркс» со счетом 2:3.

У победителей отличились Эвандер Кейн (дважды) и Дилан Гэмбрелл. На счету российского защитника «Шаркс» Николая Кныжова результативная передача. Теперь в активе россиянина 7 (1+6) очков в сезоне.

В составе «Кингз» забивали Дастин Браун и Тревор Мур.

В следующем матче «Лос-Анджелес» дома примет «Аризону» (6 апреля), а «Сан-Хосе» сыграет на домашней арене с «Анахаймом» (7 апреля).