Бобровский отреагировал на подарок клуба в честь 500-та матчей в НХЛ

Перед матчем регулярного чемпионата НХЛ «Флорида» - «Коламбус» (5:2) прошло праздничное мероприятие в честь 500-та матчей в лиге Сергея Бобровского.

Отметим, что российский вратарь провел юбилейную игру еще в прошлом сезоне, но чествование клуб решил провести только сейчас. Также «Пантерз» сделали джерси с фамилиями игроков на русском языке.

«Для меня это был особенный вечер. Начиная с того момента, когда я вошел в раздевалку и увидел джерси с фамилиями на русском языке. Все парни пытались прочесть свои фамилии, и это было смешно.

Затем праздник продолжился. Я пытался почувствовать каждый момент этого особенного вечера и насладиться им. Ребята проделали огромную работу. Я очень ценю, что сделал клуб и партнеры для меня», - приводит слова Бобровского официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, что после игры с «Коламбусом» голкипер был принан первой звездой матча, отразив 44 броска из 46.