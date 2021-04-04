Куинн - о дебюте Кравцова в «Рейнджерс»: Виталий был полностью вовлечен в игру

Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн прокомментировал игру российского форварда Виталия Кравцова в дебютном матче в НХЛ против «Баффало» (2:3 Б).

«Кравцов играл хорошо. Виталий показал хороший темп и был полностью вовлечен в игру. В принципе, мне понравилось его сочетание. Я рад за Кравцова, он хорошо поработал», — приводит слова тренера журналист Винс Меркольяно в своем твиттере.

21-летний нападающий провел на льду наименьшее в команде время среди форвардов. Кравцов нанес три броска по воротам, но не отметился результативными действиями.