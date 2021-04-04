ЦСКА вновь всухую переиграл СКА. Москвичи увеличили преимущество в серии (видео)

ЦСКА победил СКА во втором матче финала Западной Конференции Кубка Гагарина со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0).
Автором первой шайбы хозяев на 22-й минуте стал Максим Шалунов. Ему ассистировали Константин Окулов и Максим Мамин. В конце третьего периода Константин Окулов поразил пустые ворота соперника.
Голкипер хозяев Ларс Юханссон отразил все 27 бросков соперника.
Таким образом, счет в серии стал 2-0 в пользу армейцев. Третья игра пройдет 6 апреля в Санкт-Петербурге.
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