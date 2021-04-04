Григоренко тренируется с основным составом «Коламбуса»

Российский нападающий «Коламбуса» Михаил Григоренко переведен в основной состав клуба.

По информации официального сайта НХЛ, 26-летний форвард будет готовится к гостевому матчу против «Флориды». Игра пройдет 5 апреля.

Григоренко не выходил на лед в НХЛ с 23 февраля. В марте россиянина выставляли на драфт отказов, однако нападающего никто не забрал. Контракт Михаила с зарплатой 1,2 миллиона долларов действует до конца сезона.

В текущем чемпионате НХЛ россиянин провел 18 матчей, в которых набрал 7 (2+5) очков при полезности «-1».