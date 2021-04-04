«Детройт» разгромил на выезде «Тампу», Наместников отдал две голевые передачи

«Тампа-Бэй Лайтнинг» уступила в домашнем матче клубу «Детройт Ред Уингз» (1:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
У победителей команды шайбы забрасывали Дилан Ларкин (20-я минута), Валттери Филппула (37), Майкл Расмуссен (38), Марк Стаал (39) и Даррен Хельм (55). Две голевые передачи отдал российский нападающий «Детройта» Владислав Наместников, выступавший ранее за «молний».
У хозяев отличился Виктор Хедман (45). Российский вратарь Андрей Василевский остался на скамейке запасных. Защитник «Тампы» Михаил Сергачев провел на льду 22 минуты 7 секунд при показателе полезности «-3».
«Тампа» возглавляет турнирную таблицу Центрального дивизиона, набрав 54 очка. У «Детройта» 31 очко и восьмое место.
источник: «Советский спорт»