Овечкин забросил 725-ю шайбу и сравнялся с Халлом по количеству голов в большинстве

Форвард отличился на 29-й минуте встречи с передач Евгения Кузнецова и Никласа Бэкстрема. Для Овечкина эта шайба стала 265-й в большинстве за карьеру в лиге. По данному показателю он сравнялся с Бреттом Халлом. Рекорд за всю историю НХЛ принадлежит Дэйву Андрейчаку (274).

Кроме того, эта шайба стала для 35-летнего россиянина 725-й в лиге. На данный момент Александр занимает шестое место среди лучших снайперов в истории НХЛ. Чтобы опередить идущего пятым Марселя Дионна, Овечкину осталось забросить шесть шайб.