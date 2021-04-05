Овечкин, Орлов и Кузнецов помогли «Вашингтону» победить «Нью-Джерси»

«Вашингтон» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл Нью-Джерси со счетом 5:4.

За «Дьяволов» забивали Трэвис Зэйджак дважды (4-я и 56-я минуты), Егор Шарангович (38) и Йеспер Братт (51).

За «Кэпиталз» голами отличились: Ти-Джей Оши (10), Конор Шири (24), Александр Овечкин (29), Карл Хагелин (43) и Евгений Кузнецов (46).

Стоит отметить, что россияне, представляющие «Вашингтон» поучаствовали в четырех из пяти голов своей команды, так Овечкин помимо гола, отдал две голевые передачи, столько же голевых передач отдал и Дмитрий Орлов, Кузнецов также к голу приплюсовал один бал за ассистентство заброшенной шайбе.

Также следует отметить российского вратаря «Кэпитал» Илью Самсонова, отразившего 35 из 39 бросков по своим воротам.