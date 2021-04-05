Овечкин признан первой звездой матча «Нью-Джерси» - «Вашингтон», Кузнецов - вторая

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин был признан первой звездой матча с «Нью-Джерси». «Кэпиталз» одержали победу со счетом 5:4.

На счету Овечкина гол и две голевые передачи. Теперь в активе россиянина 34 (19+15) очка в сезоне.

Отметим, что форвард забросил свою 725-ю шайбу в НХЛ. Для Овечкина этот гол стал 265-м в большинстве за карьеру в лиге. По данному показателю он сравнялся с Бреттом Халлом. Рекорд за всю историю НХЛ принадлежит Дэйву Андрейчаку (274).

Другой нападающий столичного клуба Евгений Кузнецов получил награду второй звезды матча, набрав 2 (1+1) очка в игре, 20 (7+13) баллов в сезоне.

В Восточном дивизионе «Вашингтон» с 54-мя очками лидирует в таблице, «Нью-джерси» расположился на седьмой строчке - 32 балла.