Александр Овечкин: Самсонов сегодня был неудержим

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал игру российского голкипера Ильи Самсонова с «Нью-Джерси» (5:4). Вратарь сделал 35 сейвов.

«У них было много шансов забить, но Самсонов сегодня был неудержим. Очевидно, что он подарил нам победу. Самсонов был очень хорош сегодня», - приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

Отметим, что нападающий был признан первой звездой матча, отличившись шайбой и двумя результативными передачами. Вторым игроком по значимости в игре стал форвард Евгений Кузнецов, на счету россиянина 2 (1+1) очка.