Александр Овечкин: Самсонов сегодня был неудержим

ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Нидерланды - Первый дивизион 13:15 НЕК Неймеген 0 Телстар 0
Италия - Серия B 13:30 Порденоне 0 Виртус Энтелла 0
Англия - Чемпионшип 14:30 Мидлсбро 0 Уотфорд 0 П1 3.50 Х 3.20 П2 2.28
Нидерланды - Первый дивизион 15:30 Дордрехт 0 Эйндховен 0 П1 3.40 Х 3.40 П2 2.05
Нидерланды - Первый дивизион 15:30 Утрехт-2 0 Де Графсхап 0
Нидерланды - Первый дивизион 15:30 НАК Бреда 0 Гоу Эхед Иглс 0
Нидерланды - Первый дивизион 15:30 Камбюр 0 Эксельсиор 0 П1 1.28 Х 5.50 П2 8.90
Нидерланды - Первый дивизион 15:30 Хелмонд Спорт 0 Аякс-2 0
Нидерланды - Первый дивизион 15:30 АЗ Алкмар-2 0 Ден Босх 0 П1 2.08 Х 3.70 П2 3.10
Нидерланды - Первый дивизион 15:30 ПСВ Эйндховен- 0 МВВ Маастрихт 0
Нидерланды - Первый дивизион 15:30 Осс 0 Волендам 0 П1 3.80 Х 3.50 П2 1.90
Италия - Серия B 16:00 Асколи 0 Виченца 0 П1 2.75 Х 3.10 П2 2.75
Италия - Серия B 16:00 Эмполи 0 Кьево 0
Германия - Бундеслига 16:00 Гёттинген 0 Людвигсбург 0
Италия - Серия B 16:00 Пиза 0 Лечче 0 П1 3.50 Х 3.00 П2 2.34
Италия - Серия B 16:00 Читтаделла 0 Реджина 0 П1 2.20 Х 3.00 П2 3.90
Италия - Серия B 16:00 Козенца 0 Кремонезе 0 П1 3.00 Х 2.85 П2 2.75
Италия - Серия B 16:00 Монца 0 Пескара 0 П1 1.53 Х 4.10 П2 6.70
Англия - Первая лига 17:00 Халл Сити 0 Нортгемптон Та 0 П1 1.55 Х 3.90 П2 6.70
Англия - Первая лига 17:00 Блэкпул 0 Гиллингем 0
Англия - Первая лига 17:00 Уимблдон 0 Флитвуд Таун 0 П1 3.10 Х 3.30 П2 2.34
Англия - Чемпионшип 17:00 Блэкберн Ровер 0 Борнмут 0 П1 3.20 Х 3.60 П2 2.24
Англия - Чемпионшип 17:00 Лутон Таун 0 Барнсли 0 П1 3.50 Х 3.20 П2 2.28
Англия - Чемпионшип 17:00 Ноттингем Форе 0 Куинз Парк Рей 0
Англия - Первая лига 17:00 Шрусбери Таун 0 Плимут Аргайл 0 П1 2.55 Х 3.00 П2 3.10
Англия - Первая лига 17:00 Питерборо Юнай 0 Сандерленд 0 П1 2.75 Х 3.20 П2 2.65
Англия - Первая лига 17:00 Милтон-Кинс До 0 Кру Александра 0 П1 2.16 Х 3.40 П2 3.40
Англия - Первая лига 17:00 Бристоль Ровер 0 Донкастер Рове 0 П1 2.65 Х 3.40 П2 2.60
Англия - Первая лига 17:00 Бёртон Альбион 0 Суиндон Таун 0 П1 2.05 Х 3.50 П2 3.60
Англия - Первая лига 17:00 Оксфорд Юнайте 0 Аккрингтон Стэ 0 П1 1.70 Х 3.70 П2 5.20
05 апреля 08:04
автор: Степан Шереметьев

Александр Овечкин: Самсонов сегодня был неудержим

В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (5:4) голкипер «Вашингтона» отразил 35 бросков.

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал игру российского голкипера Ильи Самсонова с «Нью-Джерси» (5:4). Вратарь сделал 35 сейвов.

«У них было много шансов забить, но Самсонов сегодня был неудержим. Очевидно, что он подарил нам победу. Самсонов был очень хорош сегодня», - приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

Отметим, что нападающий был признан первой звездой матча, отличившись шайбой и двумя результативными передачами. Вторым игроком по значимости в игре стал форвард Евгений Кузнецов, на счету россиянина 2 (1+1) очка.

источник: NHL (НХЛ)
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Продемонстрирован возможный дизайн чемпионского пояса "Макгрегора"Панарин обошёл Афиногенова по числу шайб в НХЛ"Айлендерс" одолели "Филадельфию", Сорокин сделал 30 сэйвовГоловин прокомментировал решение «Монако»«Ни стыда, ни совести»: девушка футболиста «Ростова» разделасьФото Алины Кабаевой в бикини "взорвало" соцсети
Мусорные шайбы тоже считаются. Овечкин забил гол №725, до Дионна осталось шесть
«Вашингтон» победил в гостях «Нью-Джерси» (5:4) благодаря семи очкам российских легионеров.
«Гончаренко не подходит под философию клуба Галицкого». Балахнин — о переменах в «Краснодаре»
Известный российский тренер Сергей Балахнин поделился с «Плеймейкером» мнением по поводу двух отставок в клубах РПЛ - Мурада Мусаева и Рашида Рахимова.
Головин рвется в Лигу чемпионов. До Парижа — одно очко
«Монако» с Александром Головиным в составе выиграл второй матч подряд со счетом 4:0 (у «Метца») и по-настоящему включился в борьбу за титул.
Анархия в «Краснодаре». То ли ждут Гончаренко, то ли плюнули на сезон
«Быки» сенсационно были разгромлены дома «Ахматом» в 24-м туре РПЛ - 0:5. В новом году они выиграли один матч из восьми, и тот – у «Тамбова».
«Пауза не нужна была «Спартаку», но он все равно победит Карпина 2:1». Прогноз Ловчева
Лучший футболист CCCР 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от центрального матча 24-го тура РПЛ «Ростов» — «Спартак», который состоится 4 апреля в Ростове-на-Дону.
«Мирзов в «Химках» король, но против «Зенита» это не спасет. А у «Сочи» будет ничья со Слуцким». Ловчев — о 24-м туре
Лучший футболист CCCР 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матчей 24-го тура РПЛ «Рубин» — «Сочи» и «Зенит» — «Химки», которые состоятся 3 и 5 апреля в Казани и Санкт-Петербурге.
«Чугунная бутса»-2020/21: Ахметов, Бизоза, Бурмистров, Осипенко и «Ахмат» — лауреаты марта
Перед возобновлением футбольного чемпионата России, бравшего паузу на матчи сборных, «Плеймейкер» представляет рейтинг главных нарушителей минувшего месяца - как среди игроков, так и среди команд РПЛ-2020/21.
Англия — второй главный фаворит Евро, Германия вне тройки, Россия по «цене» Украины. Мнение букмекеров
30 и 31 марта прошли последние официальные матчи с участием команд, которые летом сыграют на Евро. Рассказываем, как изменились букмекерские котировки на исход главного футбольного старта 2021 года.
Возня вокруг Трусовой — дележ шкуры неубитого медведя. И вот почему
Одна из лучших российских фигуристок Александра Трусова снова попала в центр скандала. Ее олимпийские перспективы выглядят все более туманно.
И снова Нагучев против Орзул: 10 ставок на 5 футбольных лиг. Битва полов #4
"Плеймейкер" представляет четвертый выпуск "Битвы полов": перед каждыми футбольными выходными телекомментатор Роман Нагучев и телеведущая Мария Орзул дают прогнозы на пять матчей ведущих национальных чемпионатов.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Кубок Гераклиона. 26.03.2021. Сильнейшие люди планеты. Михаил Кокляев о спорте и жизни

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика