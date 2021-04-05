Кубок Стэнли снова может быть разыгран в «пузыре»

Розыгрыш Кубка Стэнли-2021 снова может быть проведен в «пузыре» из-за новых заболеваний в команде НХЛ «Ванкувер Кэнакс».

В стане канадской команды заразилось более 20 людей.

«Все зависит от того, какой будет эпидемиологическая обстановка в мире на тот момент. Конечно, «пузырь» - это не лучший вариант, но его придется иметь на столе», - сказал обозреватель Sportsnet Эллиотт Фридман в эфире программы Hockey Night In Canada.

Напомним, что в прошлом году Кубок Стэнли уже разыгрывался в «пузыре», трофей завоевала «Тампа-Бэй».