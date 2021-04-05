Илья Воробьев: Я переболел коронавирусом не в тяжелой форме

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев рассказал о том, как перенес коронавирус.

— Я был одним из первых, кто заболел в команде. Я переболел не в тяжелой форме, у меня не было обоняния и осязания, но само состояние было более-менее нормальным. Но потом, наверное, около месяца я восстанавливался. Очень быстро уставал, в поездке на Дальнем Востоке вообще стоял на таблетках. Там был нехороший период, — приводит слова Воробьева Sport24.

Напомним, что «Металлург» завершил борьбу за Кубок Гагарина, проиграв полуфинальную серию Восточной конференции омскому «Авангарду» со счетом 2-4.