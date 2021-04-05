Третьяк - о вратарях-легионерах в КХЛ: Их довольно много, нужно больше доверять нашим молодым

«Мне нужны кандидаты в сборную, поскольку мы не знаем, приедут ребята из НХЛ или нет. То, что Самонов сыграл и сыграл хорошо, очень радует. Трудно сказать, почему все четыре лучшие команды играли с иностранными вратарями, но их вообще в этом сезоне в КХЛ довольно много. Нужно все-таки обратить внимание, чтобы больше нашим молодым ребятам доверяли. Нужно ли вернуть налог на иностранных вратарей? Посмотрим, посмотрим», - приводят «Известия» слова именитого вратаря.

Добавим, что основным голкипером ЦСКА в плей-офф является швед Ларс Юханссон, в «Авангарде» - чех Шимон Грубец.