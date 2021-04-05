Евгений Артюхин: Если «Витязь» скажет «нет», будем двигаться дальше

«Пока отдыхаю, залечиваю болячки и готовлюсь к новому сезону.

Мое будущее пока открыто, я готов к предложениям. Конечно, хотелось бы продолжить карьеру.

«Витязь»? Это уже не от меня зависит. У меня есть огромнейшее желание продолжить здесь карьеру, это мой родной клуб. Но если мне скажут «нет», будем двигаться дальше», - цитирует Артюхина клубная пресс-служба.

Напомним, подольчане по итогам регулярного чемпионата КХЛ заняли девятое место в Западной конференции и не вышли в плей-офф.