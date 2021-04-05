Сергей Толчинский: Цена ошибки в серии с «Ак Барсом» очень высока

Нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский поделился ожиданиями от второго матча финала Восточной конференции с казанским «Ак Барсом».

«У них хорошие исполнители. Следовательно, цена ошибки очень высока. Нужно играть аккуратно, минимизировать потери. Сегодня они побегут еще быстрее, начнут стопроцентно жестче, надо быть к этому готовыми», — цитирует хоккеиста пресс-служба омского клуба.

В первом матче серии «Авангард» обыграл на выезде «Ак Барс» со счетом 3:1.

Вторая игра состоится в Казани 5 апреля. Начало в 19:00 (мск).