Стали известны три звезды недели в НХЛ

Пресс-служба НХЛ объявила тройку лучших игроков по итогам прошедшей недели в регулярном чемпионате.
По информации источника, первое место занял нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Мэтью Барзал, забросивший три шайбы и отдавший четыре ассиста в трех матчах.
Вторым стал голкипер «Сан-Хосе Шаркс» Мартин Джонс, одержавший четыре победы в четырех встречах. Его средний процент отраженных бросков составил 94,2.
Тройку лучших замкнул форвард «Бостон Брюинз» Брэд Маршанд – на его счету пять голов и два результативных паса в трех играх.
источник: NHL (НХЛ)