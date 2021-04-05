Виталий Кравцов: Постараюсь отыграть каждый матч «Рейнджерс» в этом сезоне

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталий Кравцов поделился впечатлениями от дебюта в НХЛ. Первый матч 21-летний хоккеист провел против «Баффало».

«Первый период получился тяжелым, во втором было уже легче. Стили в КХЛ и в НХЛ непохожи, они слишком разные. Пока не задумываюсь о будущем. Постараюсь отыграть каждый матч в этом сезоне», — приводит слова форварда официальный сайт «Рейнджерс».

Кравцов провел на льду в матче с «Баффало» 10 минут 45 секунд, но не отметился результативными действиями.