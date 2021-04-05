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05 апреля 21:09
автор: Александр Шульгин

Знарок возглавит «Динамо»

Ранее специалист уже работал в команде, дважды приводя ее к победе в Кубке Гагарина.

Олег Знарок согласовал условия контракта с московским «Динамо», утверждает Metaratings.ru. Помогать тренеру будут Харийс Витолиньш и Владимир Федосов.

Напомним, в сезоне-2020/2021 «Динамо» под руководством Владимира Крикуноваа в полуфинале Западной конференции проиграло серию петербургскому СКА (1-4).

24 марта стало известно, что Знарок не станет продлевать контракт со «Спартаком», рассчитанный до 30 апреля.

В первом раунде плей-офф «Спартак» проиграл ЦСКА в серии со счетом 0-4.

источник: «Метарейтинг»
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