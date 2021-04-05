Знарок возглавит «Динамо»

Олег Знарок согласовал условия контракта с московским «Динамо», утверждает Metaratings.ru. Помогать тренеру будут Харийс Витолиньш и Владимир Федосов.
Напомним, в сезоне-2020/2021 «Динамо» под руководством Владимира Крикуноваа в полуфинале Западной конференции проиграло серию петербургскому СКА (1-4).
24 марта стало известно, что Знарок не станет продлевать контракт со «Спартаком», рассчитанный до 30 апреля.
В первом раунде плей-офф «Спартак» проиграл ЦСКА в серии со счетом 0-4.
источник: «Метарейтинг»