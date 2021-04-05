Дмитрий Квартальнов: Надо забивать первым, не удается нам взломать оборону, пока не получается

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал второе подряд домашнее поражение своей команды в серии против «Авангарда» за право сыграть в финале Кубка Гагарина.

В субботу 3 апреля омский клуб победил в Казани 3:1, а сегодня 5 апреля выиграл 2:0.

«Ноль голов, никак в плей-офф не выиграешь, – цитирует Квартальнова официальный сайт «Ак Барса». – Здесь надо забивать первым. Не удается нам взломать оборону, пока не получается. Ничего не потеряно, продолжаем работать.

Хоккеисты нашего первого звена сегодня имели очень хорошие возможности забить, с этой командой надо первыми повести в счете. Стеф Да Коста очень долго не играл после травмы. Думаю, они сегодня нормально сыграли, просто забить-забить… Были моменты, Найджел Доус должен был забивать, а потом как снежный ком уже и нервозность, и другие вещи.

Много чего не получается, если мы забиваем ноль голов. Есть моменты – они подчищают, вратарь играет хорошо. Согласен, мало бросков. У нас есть линии, которые даже не довели до бросков. Не могу сказать, что виной этому какой-то лишний пас, просто соперник играет неплохо. Подумаем, нам здесь надо найти ключи к их воротам».