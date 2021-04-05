Боб Хартли: У Готовца «золотая» клюшка, надеюсь, она не сломается

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли оценил игру своей команды во второй встрече против «Ак Барса».

Вслед за победой 3:1 в первом матче сегодня 5 апреля омский клуб выиграл в Казани 2:0.

«Еще один отличный выездной матч нашей команды, – цитирует пресс-конференцию Хартли официальный сайт «Ак Барса». – Получился необычный день, мы утром узнали, что Алексей Емелин вряд ли сыграет из-за травмы нижней части тела. Но после этой новости я почувствовал, что в игроках есть воля к победе. На собрании перед игрой мы все согласились с тем, что нужно победить ради нашего капитана.

Это важная победа. И Кирилл Готовец сейчас в огне, мы отлично играем. При этом понимаем, что впереди еще много работы, ведь мы играем против лучшей команды в конференции.

У Готовца «золотая» клюшка, надеюсь, она не сломается. Сейчас он вознагражден за работу. Это отличный парень, и он провёл отличный сезон, начало получилось тяжёлым, но он заслужил всё своим отношение к делу, профессионализмом, это невероятно. С ним приятно работать, и нет игрока лучше, с которым такое могло бы случиться».