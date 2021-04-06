ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
НХЛ - регулярный чемпионат 3-й период Лос-Анджелес К 2 Аризона Койотс 4 П1 2.47 Х 4.10 П2 2.48
КХЛ - плей-офф 19:30 СКА 0 ЦСКА 0 П1 2.60 Х 3.70 П2 2.50
Еврокубок 20:00 Монако 0 Гран Канария 0 П1 1.50 П2 2.60
Германия - Бундеслига 20:00 Бавария 0 Меди Байройт 0
Португалия - Сегунда 21:00 Каза Пия 0 Шавиш 0
Англия - Чемпионшип 21:00 Брентфорд 0 Бирмингем Сити 0 П1 1.55 Х 4.00 П2 7.10
Англия - Чемпионшип 21:45 Норвич Сити 0 Хаддерсфилд Та 0 П1 1.42 Х 4.70 П2 8.40
Еврокубок 21:45 Виртус Болонья 0 УНИКС 0 П1 1.28 П2 3.65
Лига чемпионов 22:00 Манчестер Сити 0 Боруссия Д 0 П1 1.37 Х 5.50 П2 8.80
Лига чемпионов 22:00 Реал Мадрид 0 Ливерпуль 0 П1 2.75 Х 3.50 П2 2.65
Панарин признан первой российской звездой недели в НХЛ, Капризов - второй, Бобровский - третий
06 апреля 06:18
автор: Степан Шереметьев

Панарин признан первой российской звездой недели в НХЛ, Капризов - второй, Бобровский - третий

Рейтинг составлен русской версией официального сайта организации.

Русская версия официального сайта НХЛ назвала трех звезд прошедшей игровой недели регулярного чемпионата.

Первой звездой был признан форвард «Нью-Йорк Рейенджерс» Артемий Панарин, набравший 7 (3+4) очков за неделю. Всего на счету россиянина 35 (11+25) баллов в сезоне.

Второй звездой стал нападающий «Миннесота Уайпд» Кирилл Капризов, отличившийся тремя голами и одной результативной передачей. В «регулярке» форвард набрал 31 (14+17) очко.

Третья - голкипер «Флориды» Сергей Бобровский, отразивший 79 бросков из 82 и одержавший две победы.

источник: NHL (НХЛ)
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Анна Щербакова рассказала, почему в произвольной программе на ЧМ-2021 исполнила один квадрат, а не дваПанарин обошёл Афиногенова по числу шайб в НХЛ"Флорида" победила "Коламбус", Бобровский отразил 44 броскаАмериканец объяснил, чем отвратительны русские девушкиУ России выросли шансы выйти на чемпионат мира. И вот почему«Ни стыда, ни совести»: девушка футболиста «Ростова» разделась
«Муктара сильно оскорбили, он убит». Реакция на расистский скандал с командой Черышева
Матч Примеры «Кадис» - «Валенсия» (2:1), состоявшийся 4 апреля, был прерван после оскорблений на расовой почве в адрес игрока гостей. История обязательно получит продолжение.
Капитаном на Евро будет Дзюба, новых лиц там не увидим. Главное из интервью Черчесова
Станислав Черчесов в воскресенье раздавал интервью. «Плеймейкер» собрал самые интересные высказывания главного тренера сборной России в беседах с «Матч ТВ» и «Чемпионатом».
Невероятно, но Орзул снова победила Нагучева. Итоги 4-го раунда «Битвы полов»
Телеведущая Мария Орзул ошиблась лишь в одном из пяти прогнозов на матчи футбольного уик-энда и повела уже со счетом 4:0 в "Битве полов" против комментатора Романа Нагучева.
Мусорные шайбы тоже считаются. Овечкин забил гол №725, до Дионна осталось шесть
«Вашингтон» победил в гостях «Нью-Джерси» (5:4) благодаря семи очкам российских легионеров.
«Гончаренко не подходит под философию клуба Галицкого». Балахнин — о переменах в «Краснодаре»
Известный российский тренер Сергей Балахнин поделился с «Плеймейкером» мнением по поводу двух отставок в клубах РПЛ - Мурада Мусаева и Рашида Рахимова.
Головин рвется в Лигу чемпионов. До Парижа — одно очко
«Монако» с Александром Головиным в составе выиграл второй матч подряд со счетом 4:0 (у «Метца») и по-настоящему включился в борьбу за титул.
Анархия в «Краснодаре». То ли ждут Гончаренко, то ли плюнули на сезон
«Быки» сенсационно были разгромлены дома «Ахматом» в 24-м туре РПЛ - 0:5. В новом году они выиграли один матч из восьми, и тот – у «Тамбова».
«Пауза не нужна была «Спартаку», но он все равно победит Карпина 2:1». Прогноз Ловчева
Лучший футболист CCCР 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от центрального матча 24-го тура РПЛ «Ростов» — «Спартак», который состоится 4 апреля в Ростове-на-Дону.
«Мирзов в «Химках» король, но против «Зенита» это не спасет. А у «Сочи» будет ничья со Слуцким». Ловчев — о 24-м туре
Лучший футболист CCCР 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матчей 24-го тура РПЛ «Рубин» — «Сочи» и «Зенит» — «Химки», которые состоятся 3 и 5 апреля в Казани и Санкт-Петербурге.
«Чугунная бутса»-2020/21: Ахметов, Бизоза, Бурмистров, Осипенко и «Ахмат» — лауреаты марта
Перед возобновлением футбольного чемпионата России, бравшего паузу на матчи сборных, «Плеймейкер» представляет рейтинг главных нарушителей минувшего месяца - как среди игроков, так и среди команд РПЛ-2020/21.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Встреча с главным редактором «Советского спорта»

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика