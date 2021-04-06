Панарин признан первой российской звездой недели в НХЛ, Капризов - второй, Бобровский - третий

Русская версия официального сайта НХЛ назвала трех звезд прошедшей игровой недели регулярного чемпионата.
Первой звездой был признан форвард «Нью-Йорк Рейенджерс» Артемий Панарин, набравший 7 (3+4) очков за неделю. Всего на счету россиянина 35 (11+25) баллов в сезоне.
Второй звездой стал нападающий «Миннесота Уайпд» Кирилл Капризов, отличившийся тремя голами и одной результативной передачей. В «регулярке» форвард набрал 31 (14+17) очко.
Третья - голкипер «Флориды» Сергей Бобровский, отразивший 79 бросков из 82 и одержавший две победы.
источник: NHL (НХЛ)