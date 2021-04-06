«Виннипег» оказался сильнее «Оттавы», на счету Анисимова и Дадонова по одной голевой передачи

В регулярном чемпионате НХЛ «Виннипег» дома переиграл «Оттаву» со счетом 4:3.

В составе хозяев шайбами отметились Пьер-Люк Дюбуа (дважды), Адам Лаури и Кайл Коннор.

Гости ответили голами Райана Дзингела, Джоша Норриса и Коннора Брауна. Российские форарды Артем Анисимов и Евгений Дадонов сделали по одной голевой передачи. Теперь на счету Анисимова 8 (2+6) очков в «регулярке», в активе Дадонова - 15 (11+4) баллов.

В следующем матче «Джетс» примет дома «Ванкувер» (7 апреля), а «Сенаторз» сыграют в домашних стенах с «Эдмонтоном» (8 апреля).