«Филадельфия» в овертайме выиграла у «Бостона», Проворов сделал два ассиста

В регулярном чемпионате НХЛ «Бостон» дома в овертайме потерпел поражение от «Филадельфии» со счетом 2:3.

Победную щайбу забросил Трэвис Санхайм. За «Флайерз» также в основное время отличились Трэвис Конечны и Шон Кутюрье. Защитник Иван Провором отметился двумя голевыми передачами. Теперь на счету россиянин 20 (6+14) очков в нынешнем сезоне.

«Брюинз» ответили голами Карсона Кульмана и Патриса Бержерона.

Следующий матч команды сыграют между собой 7 апреля в Филадельфии, начало матча - в 02:00 по московскому времени.