«Миннесота» потерпела поражение от «Колорадо», Капризов закончил матч с показателем «-2»

В регулярном чемпионате НХЛ «Колорадо» на выезде оказался сильнее «Миннесоты» (5:4).
В составе «Эвеланш» отличились Натан Маккиннон, Андре Бураковски, Брэндон Саад, Джей Ти Комфер и Габриэль Ландеског. Российский форвард Валерий Ничушкин результативными очками не отметился.
«Уайлд» ответили голами Райана Хартмана, Ника Бьюгстада, Маркуса Юханссона и Кевина Фиала. Нападающий Кирилл Капризов завершил матч с показателем полезности «-2».
Следующий матч между командами снова пройдет на площадке «Миннесоты» 8 апреля в 04:00 (мск).
источник: «Советский спорт»