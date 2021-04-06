«Вегас» разгромил «Сент-Луис», «Монреаль» обыграл «Эдмонтон»

В регулярном чемпионате НХЛ «Вегас» в гостях разгромил «Сент-Луис» со счетом 6:1.
В составе победителей отличились Алек Мартинес (дважды), Томаш Носек, Уильям Каррье, Джонатан Маршессо и Николас Хаг.
Гости ответили лишь одной шайбой в исполнении Тайлера Бозака. Российские форварды Владимир Тарасенко и Иван Барбашев результативными действиями не отметились.
Следующий матч между командами снова пройдет в Сент-Луисе 8 апреля, начало игры - в 04.00 (мск).
В другом матче «Монреаль» переиграл «Эдмонтон» (3:2).