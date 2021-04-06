«Торонто» обыграл «Калгари», Михеев результативными действиями не отметился

В регулярном чемпионате НХЛ «Торонто» на выезде переиграл «Калгари» со счетом 5:3.
В составе победителей отличились Остон Мэттьюс (дважды), Джон Таварес, Уэйн Симмондс и Джейсон Спецца. Российский форвард Илья Михеев очков не набрал.
Хозяева ответили шайбами в исполнении Микаэля Баклунда (дважды) и Эндрю Манджапана.
Отметим, что для «Мэйпл Лифс» это четвертая победа подряд, а «Флеймз», напротив, потерпел четвертое поражение к ряду.
В следующем матче «Торонто» дома примет «Монреаль» (8 апреля), а «Калгари» сыграет в домашних стенах с «Ванкувером» (9 апреля).