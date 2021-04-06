«Аризона» переиграла «Лос-Анджелес», Любушкин закончил матч с показателем «+1»

В регулярном чемпионате НХЛ «Лос-Анджелес» дома потерпел поражение от «Аризоны» со счетом 2:5.

В составе гостей три шайбы забросил Майкл Бантинг. Также по голу забили Дерик Брассар и Кристиан Дворак. Российский защитник Илья Любушкин очков не набрал, завершив матч с показателем полезности «+1». Голкипер Иван Просветов пропускал встречу по решению тренерского штаба.

Хозяева ответили двумя шайбами в исполнении Дрю Даути и Андреаса Атанасиу.

Отметим, что для «Койотис» это третья победа подряд, а «Кингз», напротив, потерпели третье поражение к ряду.

Следующий матч между командами пройдет 8 апреля в Лос-Анджелесе, начало игры - в 05.00 (мск).