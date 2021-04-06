Российский защитник омского «Авангарда» Алексей Емелин находится в тяжелом состоянии, но хоккеист пребывает в сознании. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online».

После первого матча финала Восточной конференции КХЛ «Ак Барс» - «Авангард» хоккеист обратился в больницу с температурой. Предполагалось, что Емелин заразился коронавирусом, но тест показал отрицательный результат. Затем врачи диагностировали россиянину токсический шок печени. 34-летний хоккеист находится в сознании, но его состояние оценивается, как тяжелое.

Руководство омского клуба приняло решение перевести Емелина на лечение в Москву.

Напомним, что «Авангард» ведет в серии с «Ак Барсом» со счетом 2-0, омичи выиграли обе гостевые встречи.