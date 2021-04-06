Вячеслав Фетисов: Считаю, что решение вернуть «Адмирал» в КХЛ было правильным

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал вероятное возвращение «Адмирала» в Континентальную хоккейную лигу.

– Я считаю, что решение вернуть «Адмирал» было правильным. Я рад, что команда возвращается, рад, что у его болельщиков будет возможность увидеть лучших хоккеистов, которые сейчас играют в Европе, и надеюсь, что со временем там пройдут и большие международные соревнования, – цитирует Фетисова ТАСС.

Напомним, 31 марта совет директоров КХЛ принял решение вернуть «Адмирал» в состав участников лиги в сезоне-2021/22 при условии, что клуб погасит задолженности перед хоккеистами и тренерами за сезон 2017/2018 в срок до 31 июля 2021 года.

Команда из Владивостока была основана в 2013 году при содействии Фетисова. В КХЛ они выступают с сезона-2013/14.

Нынешний сезон «Адмирал» был вынужден пропустить из-за приостановки финансирования.