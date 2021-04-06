Агент Емелина: Пока у меня нет информации о состоянии Алексея – я не могу до него дозвониться

Агент Владимир Зоркин, клиентом которого является защитник «Авангарда» Алексей Емелин, заявил, что не знает о нынешнем состоянии своего подопечного.

Ранее сообщалось, что в данный момент хоккеист находится в сознании, но врачи оценивают его состояние, как тяжелое.

– Пока нет у меня информации по этому поводу. Не могу дозвониться, по телефону он мне не отвечает. Общался с генеральным менеджером. Как будет информация, он мне сообщит, – приводит слова Зоркина «Чемпионат».

Напомним, что после первого матча между омским клубом и «Ак Барсом» в рамках финала Восточной конференции 34-летний хоккеист почувствовал недомогание и обратился в больницу. Первоначально казалось, что спортсмен заразился коронавирусной инфекцией, однако его тест на Covid-19 не дал положительный результат. Затем врачи диагностировали россиянину «токсический шок печени».

В нынешнем сезоне на счету Емелина 71 проведенный матч, в которых он набрал 24 (7+17) очка.