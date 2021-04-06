«Это очень серьезное заболевание». Бывший врач «Спартака» - о диагнозе Емелина

Экс-врач московского «Спартака» Лю Хуншен рассказал о поставленном диагнозе хоккеисту «Авангарда» Алексею Емелину.

«Очень сложный диагноз поставлен Емелину. На моей памяти это первый раз, когда у спортсмена выявляют такой синдром. Потому что перед каждым сезоном всех спортсменов досконально проверяют. Возможно, что ему в печень попала какая-то инфекция, поэтому он может пролежать в таком состоянии минимум две недели. Очень тяжелая ситуация на самом деле, это очень серьезно», - приводит слова специалиста Sport24.ru.

Напомним, что после первого матча финала Восточной конференции КХЛ «Ак Барс» - «Авангард» хоккеист обратился в больницу с температурой. Предполагалось, что Емелин заразился коронавирусом, но тест показал отрицательный результат.

Затем врачи диагностировали россиянину токсический шок печени. 34-летний хоккеист находится в сознании, но его состояние оценивается, как тяжелое.