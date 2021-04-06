СМИ: Знарок подписал с «Динамо» однолетний контракт с возможностью продления еще на год

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Знарок в ближайшее время будет официально назначен на пост наставника московского «Динамо».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», контракт 58-летнего специалиста со столичной командой будет рассчитан на один год с возможностью продления еще на один сезон.

Отметим, что Знарок тренировал «Динамо» в период с 2010 по 2014 год. При нем команда дважды становилась победителем Кубка Гагарина. В нынешнем сезоне «Спартак» вышел в плей-офф Западной конференции – в первом раунде красно-белые уступили ЦСКА в серии со счетом 0-4.