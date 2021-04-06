Источник: Заварухин войдет в тренерский штаб «Автомобилиста»

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин покинет новосибирский клуб и станет старшим тренером «Автомобилиста».

По информации телеграм-канала «Хоккей без зрителей», о переходе 46-летнего специалиста будет объявлено после 30 апреля. Заварухин сменит на должности старшего тренера Евгения Шалдыбина, который отправится в обратном направлении. Он будет помогать Андрею Мартемьянову, который должен возглавить «Сибирь» в ближайшее время.

Заварухин возглавлял новосибирский клуб с 2019 года.

В текущем КХЛ «Сибирь» не смогла выйти в плей-офф.