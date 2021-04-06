Емелина готовят к транспортировке в один из медицинских центров Москвы

«Алексей Емелин почувствовал себя плохо на следующий день после первого матча в Казани и был госпитализирован. Сейчас у игрока состояние стабильное, он находится под наблюдением врачей. Ему разрешена транспортировка в Москву, поэтому в ближайшее время Алексей будет перевезен в один из ведущих медицинских центров страны. Точный диагноз пока неизвестен, мы желаем нашему капитану здоровья и надеемся на скорейшее возвращение в команду! Хотел бы также попросить представителей СМИ не заниматься распространением слухов о состоянии здоровья Алексея и неподтвержденных диагнозов, а дождаться официальной информации от клуба. Будем ее оперативно сообщать», - приводит слова функционера официальный сайт клуба.

После первого матча между омским клубом и «Ак Барсом» в рамках финала Восточной конференции 34-летний хоккеист почувствовал недомогание.

В текущем сезоне на счету Емелина 71 проведенный матч, в которых он набрал 24 (7+17) очка.