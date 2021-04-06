Александр Кожевников: Знарок долго работал в «Динамо» – он знает команду изнутри

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о возможном возвращении Олега Знарка в московское «Динамо».

Ранее сообщалось, что в ближайшее время 56-летний специалист должен вновь стать главным тренером бело-голубых. Его контракт будет подписан по системе «1+1».

– Знарок долго работал в «Динамо», знает эту команду изнутри. Для клуба это очень здорово. Что касается болельщиков, они примут Знарка, он очень многое сделал для «Динамо». Не думаю, что разногласия в принципе могут возникнуть, если только у ультрас. Хотя сейчас уже нет таких принципов как спартаковец, армеец, динамовец и так далее, – цитирует Кожевникова «Чемпионат».

Отметим, что Знарок тренировал «Динамо» в период с 2010 по 2014 год. При нем команда дважды становилась победителем Кубка Гагарина. В нынешнем сезоне «Спартак» вышел в плей-офф Западной конференции – в первом раунде красно-белые уступили ЦСКА в серии со счетом 0-4.