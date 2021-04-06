СМИ: Знарок, скорее всего, не подпишет контракт с «Динамо»

Московское «Динамо» изменило решение по назначению Олега Знарка главным тренером команды.

По информации «Спорт-Экспресса», подписанию контракта помешала концепция, представленная 58-летним специалистом на встрече с руководством клуба. Стороны не сошлись в вопросах селекционной политики и бюджета «Динамо». Московский клуб планирует снизить действующие контракты с хоккеистами и взять курс на омоложение состава.

Знарок должен был подписать контракт с «бело-голубыми» по схеме 1+1. В его тренерский штаб могли войти Тренерский штаб Харийс Витолиньш и Владимир Федосов.