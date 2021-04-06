Источник: «Металлург» на следующей неделе проведет переговоры с Кошечкиным и Мозякиным

«Металлург» планирует подписать новые соглашения с двумя ветеранами команды.

По информации телеграм-канала «Хоккей без зрителей», переговоры с нападающим Сергеем Мозякиным и голкипером Василием Кошечкиным начнутся на следующей неделе.

Хоккеисты не собираются завершать свои карьеры. Руководство магнитогорского клуба готово предложить игрокам контракты, но финансовые условия будут значительно ниже, чем в предыдущих соглашениях.

В текущем сезоне КХЛ 40-летний Мозякин провел 60 матчей и набрал 41 (18+23) очко. У 38-летнего Кошечкина 36 игр.