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ЦСКА вновь победил СКА и находится в шаге от выхода в финал Кубка Гагарина
06 апреля 21:48
автор: Александр Шульгин

ЦСКА вновь победил СКА и находится в шаге от выхода в финал Кубка Гагарина

В третьем матче финала Западной конференции московские армейцы снова оказались сильнее питерских, на этот раз в гостях - 5:2. Счет в серии стал 3-0 в пользу ЦСКА.

Хозяева открыли счет уже на второй минуте - отличился Евгений Тимкин. Больше в первом периоде зрители голов не увидели.

После перерыва гости меньше чем за четыре минуты организовали три гола, дважды реализовав большинство: шайбы на счету Антона Слерышева, Джона Гилмора и Максима Шалунова. Результатом стала замена вратаря у СКА - на площадке вместо не слишком удачно игравшего Александра Самонова появился швед Маркус Хелльберг.

В заключительном игровом отрезке Игорь Ожиганов подарил питерцам надежду, сократив оставание в счете до одной шайбы.

СКА снял вратаря, однако это привело лишь к еще двум пропущенным шайбам в пустые ворота. Их авторами стали Мэт Робинсон и Константин Окулов.

Таким образом, счет в серии стал 3-0 в пользу подопечных Игоря Никитина, которым теперь осталось выиграть один матч, чтобы выйти в финал Кубка Гагарина.

Четвертая встреча серии пройдет 8 апреля в Санкт-Петербурге.

КХЛ. Запад.

Финал. Третий матч.

СКА (Санкт-Петербург) – ЦСКА – 2:5 (1:0, 0:3, 1:2)

Голы: 1:0 – Тимкин (Каменев, Дыбленко), 1:18

1:1 – Слепышев (Локтионов, Сошников), 23:32 (5х4)

1:2 – Гилмор (Блажиевский, Окулов), 25:10

1:3 – Шалунов (Гилмор, Окулов), 27:24 (5х4)

2:3 - Ожиганов (Галимов, Вэй), 56:12

2:4 - Робинсон, 58:19 (п.в.)

2:5 - Окулов, 59:42 (п.в.)

Вратари: Самонов (0:00 - 27:24), Хелльберг (27:24 - 57:35, 58:19 - 58:46, 59:42 - 60:00) - Юханссон

Счет в серии: 0-3.

источник: «Советский спорт»
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