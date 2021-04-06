ЦСКА вновь победил СКА и находится в шаге от выхода в финал Кубка Гагарина

Хозяева открыли счет уже на второй минуте - отличился Евгений Тимкин. Больше в первом периоде зрители голов не увидели.

После перерыва гости меньше чем за четыре минуты организовали три гола, дважды реализовав большинство: шайбы на счету Антона Слерышева, Джона Гилмора и Максима Шалунова. Результатом стала замена вратаря у СКА - на площадке вместо не слишком удачно игравшего Александра Самонова появился швед Маркус Хелльберг.

В заключительном игровом отрезке Игорь Ожиганов подарил питерцам надежду, сократив оставание в счете до одной шайбы.

СКА снял вратаря, однако это привело лишь к еще двум пропущенным шайбам в пустые ворота. Их авторами стали Мэт Робинсон и Константин Окулов.

Таким образом, счет в серии стал 3-0 в пользу подопечных Игоря Никитина, которым теперь осталось выиграть один матч, чтобы выйти в финал Кубка Гагарина.