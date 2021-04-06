Антон Слепышев: Играли в свою игру, доказали, что можем и отыгрываться

«Может, не все сегодня получилось. Легко пропустили в начале матча, но не расслабились и довели дело до победы. Я за два периода шесть минут штрафа схватил, хотя у меня за сезон — четыре. Не хотел поднимать клюшку, но попал по игроку. Потом СКА хотел побороться за шайбу. Нужно играть аккуратнее.

Если цель — Кубок Гагарина, не важно забиваешь первым или нет. Играли в свою игру, доказали, что можем и отыгрываться. У нас нет модели на разные случаи жизни. Дело, наверное, в психологии», - приводит слова форварда КХЛ.

Напомним, в третьем матче финала Запада ЦСКА снова одержал победу (5:2) и повел в серии 3-0.

Четвертый матч состоится 8 апреля в Санкт-Петербурге.