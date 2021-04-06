Антон Бурдасов: Надо просто выиграть следующую игру

«Готовимся к следующему матчу только с позитивом. Бывали уже в такой ситуации. Болельщики видели все. Надо просто выиграть следующую игру. Это придаст азарт, эмоции. Хорошо поговорили с ребятами. Верим, что все возможно.

Чтобы обыграть ЦСКА — нужно все три периода играть лучше, чем ЦСКА. Провалили первые семь минут в начале второго периода, за что и поплатились. Нам надо делать так, чтобы все нейтральные отскоки шайбы были наши. У нас есть день, чтобы подготовиться и, дай бог, спасти серию», - приводит слова Бурдасова КХЛ.

Напомним, СКА в третий раз подряд уступил московским армейцам в финальной серии Западной конференции (2:5).

Четвертый матч пройдет 8 апреля в Санкт-Петербурге.