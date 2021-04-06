Валерий Брагин: Не знаю, что произошло после первого периода, будем разбираться

«Забили два гола сегодня. Были хорошие шансы еще. Мы старались играть агрессивно, без прокатов. Первый период в зачет. Не знаю, что произошло потом, будем разбираться. Провальные семь минут в начале второго периода все решили. Соперник забил и довел матч до победы. Большинство и меньшинство — это скрытый ресурс СКА. Здесь можно улучшать игру. Они забили сегодня, мы — нет.

Не думаю, что рано сняли вратаря. Неудачно шайба вышла. В первом голе был брак в передачах. Моментами через центр хорошо выходили», - приводит слова наставника СКА КХЛ.

Напомним, счет в серии стал 0-3.

Четвертая встреча пройдет 8 апреля в Санкт-Петербурге.