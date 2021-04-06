Главный тренер ЦСКА Никитин - об исходе серии со СКА: Нужно не повторить глупостей

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин рассказал будет ли он напоминать своим подопечным, что однажды клуб уже проигрывал серию СКА, ведя 3-0.

«Жизнь такая штука, что нужно постоянно учиться, как Владимир Ильич завещал. Историю просто нужно знать, чтобы не повторить глупостей. Многие ребята и так помнят ту серию, это не так давно было», - приводит слова Никитина «Матч ТВ».

Напомним, что сегодня ЦСКА обыграл СКА в третьем матче финала Западной конференции со счетом 5:2, таким образом счет в серии стал 3-0 в пользу московских армейцев.

В 2015 году ЦСКА ведя у СКА с аналогичным счетом проиграл серию, потерпев четыре поражения подряд, тогда Никитин был в тренерском штабе московского клуба.