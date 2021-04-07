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07 апреля 08:14
автор: Виктор Шарафудинов

«Айлендерс» одержал «сухую» победу над «Вашингтоном» благодаря 29 сэйвам Варламова

Российский вратарь уже в шестой раз в нынешнем сезоне отыграл «на ноль».

В регулярном чемпионате НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» на своем льду одержали победу над «Вашингтон Кэпиталз» со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0).

Единственную шайбу на 54-й минуте забросил Брок Нельсон.

Ворота «островитян» защищал российский голкипер Семен Варламов, отразивший 29 бросков «Кэпиталз» по своим воротам.

За «Вашингтон» играли россияне Дмитрий Орлов, Александр Овечкин и Евгений Кузнецов.

Одержав третью победу подряд, «Айлендерс» догнали столичную команду по количеству набранных очков. «Вашингтон» и клуб из Нью-Йорка возглавляют Центральный дивизион, имея по 54 очка после 39 матчей.

В ночь с 8 на 9 апреля по московскому времени пройдут матчи «Айлендерс» – «Филадельфия» и «Вашингтон» – «Бостон».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк Айлендерс» – «Вашингтон Кэпиталз» – 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Гол: 1:0 – Нельсон (Бейли, Пулок) – 53:05

Вратари: Варламов – Ванечек.

источник: «Советский спорт»
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